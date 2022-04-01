/689667/سهر-الصايغ-وهبة-مجدي-يخطفان-الأنظار-في-الحلقة-الاولى-من-مسلسل-المداح-2

تألقت الفنانة سهر الصايغ والفنانة هبة مجدي في أول ظهور لهما في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، اذ ظهرت هبة مجدي بدور رحاب التي كانت تجسدها الفنانة نسرين طافش في الجزء الأول من مسلسل المداح، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور الجن الذي يهدد حياة الفنان حمادة هلال خلال أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تألق سهر الصايغ وهبة مجدي في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2

هبة مجدي في أول ظهور لها في المداح 2

ظهرت الفنان هبة مجدي لأول مرة في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2 بشخصية رحاب التي كانت تعشق صابر الذي يجسده حمادة هلال في الجزء الأول، ولكن لم تظهر رحاب “هبة مجدي” في الموسم الثاني بالشخصية التي تكن ذلك الحب لصابر في الموسم الأول من مسلسل المداح، اذ ظهر عليها الغموض من خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع خصم المداح وهي في زيارة زوجة شقيقته تتطمأنه عن حالة المداح وشقيقه الأكبر الذي يجسده خالد سرحان في العمل بغموض، وكأنها تدبر مكيدة بينها وبين خصمه له.

الفنانة سهر الصايغ في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2

أما الفنانة سهر الصايغ فظهرت بدور الجن الذي ظهر للفنان حمادة هلال أثناء استكشافة للمنزل المهجور الذي يتحدث عنه أهالي القرية وكيف يتسبب ذلك المنزل بإيذاء كل من يدخل فيه، وهذا ما حدث للمداح “حمادة هلال” خلال أحداث الحلقة من مسلسل المداح 2، اذ ظهرت له سهر الصايغ في المنزل المهجور لتوجه له رسالة غامضة قالت فيها: “مش لازم تعرف احنا مين بس احنا جايين نفكرك انك انت اللي خنت العهد”، تم تتركه وتذهب ويحاول حمادة هلال اللحاق بها لكن دون جدوى.

تفاصيل مسلسل المداح 2

مسلسل المداح 2 يخوض بطولته كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وتدور قصته حول حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر، لديه قدرة ربانية يعالج من خلالها أعمال السحر والشعوذة، يواجه عدد كبير من الصعوبات التي ستوقعه في مأزق لن يستطيع تخطاها إلا بصعوبة بالغة وتدور باقية أحداث العمل في ذلك الإطار.