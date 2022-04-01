بعد كفر دلهاب.. سهر الصايغ بدور الملبوسة للمرة الثانية في المداح 2

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عُرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2 وظهرت خلالها الفنانة سهر الصايغ بدور الملبوسة للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقها نجاح باهر في مسلسل كفر دلهاب.

دوت الخليج يرصد لكم ظهور الفنانة سهر الصايغ في دور الملبوسة للمرة الثانية

سهر الصايغ في المداح 2

ظهرت سهر في المداح 2 بدور الملبوسة، وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود ويطغى عليها اللون الأسود الذي يثير رعب من يراها، واتقنت الدور بشكل كبير بعد نجاحها الباهر في دور يشبه ذلك بمسلسل كفر دلهاب.

ومن الجدير بالذكر، أن تغيب سهر الصايغ عن دراما رمضان 2022 مكتفية بالظهور كضيفة شرف في “المداح 2”، وذلك بعدما قدمت مسلسل “الطاووس” في رمضان الماضى، الذي شارك في بطولته جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل المداح 2

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح 2

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الثاني حول شخصية النجم حمادة هلال والذي يجسد شخصية «صابر المداح» الذي سَخّر حياته وعمله لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية وخاصة اللذين يعانون من المس الشيطاني أو الأشخاص الذين تعرضوا لأمور السحر والجن، وفي هذا الجزء ينطلق صابر المداح بحثاً عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، بعد أن يتخلص من جميع كتب السحر آملاً في اكتشاف الحقيقة متجها إلى أماكن ووديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يتعرض له الجن، وتسير به الأحداث من مكان إلى أخرى وتحمل له العديد من الأقدار والكثير من المُفاجآت.

يضم المسلسل 9 أغنيات منها 7 رباعيات داخل الأحداث، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية "دويتو" تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني.

وحمل برومو مسلسل المداح 2 الذي يحمل اسم أسطورة الوادي العديد من مشاهد التشويق والرعب التي تحبس الأنفاس، حيث ظهرت أحداث خارقة للطبيعة.