الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بحلول رمضان.. والأمير: خالص الأمنيات لمصر بالتقدم والازدهار

أجرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد توجه أمير دولة قطر بالشكر للسيد الرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.