جدة - نرمين السيد - وقدم الرئيس السيسى، بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنيًا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقى، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يهنئ رئيس الوزراء العراقى بحلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.