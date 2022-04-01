مفتى الجمهورية يوضح موقف الشرع من عدم توحيد رؤية الهلال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قولان فى الفقه الإسلامى حول اختلاف الرؤى بين الدول وبعضها البعض فى هلال شهر رمضانن مؤكدا أن الفقه الإسلامى يستطيع أن يستوعب جميع أحوالنا وقضيانا.

وتابع أن جميع الدول تتحرى الآن رؤية هلال شهر رمضان عن طريق إثباتات ودلالات، موضحا أن كل دولة لها رؤيتها فى الهلال ويجب الالتزام بها، فرؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم.

واستطرد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية أن اختلاف هلال شهر رمضان لا يدعو إلى النزاع ولكن يبغى فى داخل كل بلد أن يتم الالتزام برؤية الهلال فى كل دولة.