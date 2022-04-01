جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقى توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس السيسى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقى، متمنياً لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن والاستقرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره العراقى لتهنئته بحلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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