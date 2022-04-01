عاجل.. السيسى يهنئ أمير قطر بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وتقدم الرئيس السيسى، بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وتوجه أمير دولة قطر بالشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربًا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

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