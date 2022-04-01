/689664/مسلسل-المداح-2-الحلقة-الاولى-لعنة-حمادة-هلال-تتسبب-في-قتل-شقيقه

مسلسل المداح 2 الحلقة الأولى، بدأت بإحياء حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر حفل زفاف شقيقه عز “فادي خفاجة” على حب حياته، بأبتهال ديني، ولكن سرعان ما يرى صابر شيء مخيف ومبهم وعندما ذهب لاستكشاف وجد والدته ملبوسة.

دوت الخليج

حمادة هلال يدفع شقيقه تحت عربات القطار

فزع صابر من شكل والدته ليتدخل أخاه الأكبر “خالد سرحان” ويحاول منعه فقال له صابر بأن والدته ملبوسة، وبين مناوشات بينهم وخلافات حول والدته دفع صابر أخاه الأكبر تحت عجلات القطار ليفزع صابر ويكتشف أنه كان في احد الأحلام، وعندما أفاق من الحلم ربط حلمه بمحاولة الجن مداعبته.

يذهب صابر ووالدته إلى قبر والدهم وفي حزن والدتهم وبكائها، تخيلها صابر بصورتها في الحلم، وأثناء توالي الحديث بينهم قالت له والدته بأنها تشعر بالخوف بسبب رؤيتها لحلم شهدت به أخو صابر الأكبر تحت القطار، لتبدأ علامات الحيرة على وجه صابر.

حلم حمادة هلال يتحقق في شقيقه الأكبر

يقطع هذا المشهد هاتف من حسن شقيق صابر الأكبر والذي يجسده الفنان خالد سرحان، يخبره بأن زوجته أسقطت طفلها، ويأتي المشهد لأسرة صابر في المشفى وتأتي عليهم هبة مجدي التي تجسد شخصية رحاب ضمن أحداث العمل، وفي سياق الحديث الأسري بينهم يحكي حسن لصابر نفس الحلم الذي حلمه صابر ووالدته وهي قيام صابر بإلقاء أخيه تحت عجلات القطار، فيتعجب الثلاثي وتبدوا علامات التوتر والحيرة.

ينتقل المشهد لشقيقه عز الأصغر “فادي خفاجة” وخطيبته اذ دار الحديث بينهم عن حفل زفافهمـ، وعن توتر خطيبته من الدخول في هذا العالم خاصة بعد فشل قصة رحاب “هبة مجدي”، وصابر “حمادة هلال”.

هبة مجدي تنقلب على حمادة هلال

يظهر من أحداث المسلسل أن رحاب على اتفاق مع خصم صابر، والتي تخبره هي الأخرى بأنها حلمت نفس حلمه هو ووالدته وشقيقه حسن، ليصدم صدمته الثالثة، وتتابع رحاب حديثها: كان باين إنك انت وأخوك فيه مشكلة بينكم”، فقاطعها صابر، قائلا: “أخبار جوزك إي”، ثم يدخلا الثنائي إلى غرفة زوجة حسن وهي تتحدث عن إسقاط طفلها للمرة الثانية، مشيرة إلى أنها وصلت لمرحلة الضيق والملل وفقدان الأمر ليداعبها زوجها حسن ويطمأنها بأنه لن يفكر بالزواج بأخرى.

بعد صدمة صابر بحلمه الذي يلقي بأخاه تحت عجل القطار به، يخرج ليفرغ غضبة على عم جميل راعي أراضيهم الزراعية ثم يهدأ حديثهم الذي يقطعه شقيق صابر الأكبر حسن، اذ يتحدث عن ضيقه من زوجته فيطمأنه المداح “حمادة هلال” قائلا: “انتوا مش معملكم عمل”، ثم يتبادلان الحديث بينهم حول الحلم ويمزحان بعضهم ويذهبان معا.

أم عن منال زوجة حسن تتبادل أطراف الحديث مع رحاب عن ضيقهم، لتكشف رحاب بمعاملة زوجها السيئة وكثر النساء حوله، تقطع ذلك الحديث الممل والحزين دخول شقيقة منال الصغرى للحديث عن حفل زفافها وأنها ترغب في تأجيله بسبب أزمة شقيقتها لكنها ترفض ذلك.

منزل مهجور يضع حمادة هلال في مأزق

تتطرق الحلقة الأولى إلى حديث بين الحاج شعبان وصابر، يكشف خلاله على وجود جن يمس ابنته بسبب تأجيره منزل قالت الناس عنه بأن منول ملبوس كل من يسكن به أو يدخل يموت محروقا أو تصيبه لعنة، وكان في الحديث الفنان كمال أبو راية الذي يخبر المداح بأنه سيذهب معه لاستكشاف ذلك المنزل.

يأخذ كمال أبو راية، حمادة هلال إلى المنزل الملبوس ليسمع حديث الناس عنه وعندما يدخل صابر إلى المنزل لاستكشافه وهو يتلو به أيات من القرءان الكريم، يشعر المداح “حمادة هلال”، بحركة في المكان وأصوات غريبة، ومن ثم يشاهد طفل يجري في أنحاء المنزل ثم يتفاجئ برؤية سهر الصايغ تقول له: “مش لازم تعرف احنا مين بس احنا جايين نفكرك انك انت اللي خنت العهد”، فيتعجب صابر وتخرج سهر الصايغ ثم يخرج صابر مهرولا يسأل أهل القرية حول خروج سيدة من المنزل، فيقول أحد أبناء القرية بأن صابر قام بطرد الجن من المنزل ثم تبدأ هتفاات أهل القرية باسمه، قائلين: “المداح المداح”.

حمادة هلال يتسبب في نشوب حريق في منزل فادي خفاجة

تتنقل الحلقة الأولى من مسلسلس المداح 2 بطلب صابر من شقيقه بإلغاء حفل زفافه ولكن يجادله شقيقه لتدخل والدته وتسأله عن سبب طلبه وهل هو بسبب الحلم أم لا، خاصة وأن الفرح في الحلم ليس خيرا، وتغلق الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2 على حفل زفاف عز “فادي خفاجة” على شقيقة رحاب وفي الحفل يشاهد رجل مرتديا الزي الأبيض وعندما يذهب وراءه تراه والدته فتحاول ادخاله إلى حفل الزفاف مرة اخرى لكن يدخل حسن ويقول له: “انت بتحاول تحقق الحلم”، ثم يتبدلان المزاح ويدخلون إلى الحفل ولكن علامات شك صابر عن ذلك الرجل ولكن ينتهي فرح عز وليلى ويذهبان إلى منزلهما الذي يقف على شباكه قطة سوداء، وتختتم الحلقة الأولى بنشوب النيران في منزل شقيق حمادة هلال.

مسلسل المداح 2

الجدير بالذكر أن مسلسل المداح 2 بطولة كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.