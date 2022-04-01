شيريهان في مونديال قطر: لولاكم مكنتش رحلتي كملت

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شاركت الفنانة شيريهان في افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، الذي يقام حاليًا فى مركز المعارض والمؤتمرات فى العاصمة القطرية الدوحة، وكانت كلمة شيريهان مؤثرة بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم كلمة الفنانة شيريهان في افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم لعام 2022

كلمة شيريهان في مونديال قطر

وقالت شريهان خلال تقديمها حفل افتتاح قرعة كأس العالم: الحلم بقى واقع بالفعل وحقيقه الآن ومن هنا ستبدأ الرحلة، رحلة كل إنسان على وجه الكرة الأرضية كل واحد فينا عنده رحله وكل واحد فينا محتاج للآخر أنا شخصيا في رحلتي لولاكم مكنتش رحلتي كملت.

وتابعت: ومع لف ودوران الكرة هتبدأ رحلة تشجيع وخوف وقلق، وفرحة وسعادة وشغف معا ودلوقتي كل عام وحضراتكم بخير رمضان كريم.

وأضافت كلامها، قائلة: اللحظة صعبة أوي وعظيمة.. أنا اسمع ضربات قلبي في كل الوطن العربي ومن هنا في قطر عندي شعور لا يوصف.. كل الشعب العربي متحد في جسد وطن واحد شكرا قطر برافوا.

شيريهان تنعي عهدي صادق

ومن الجدير بالذكر، أن نعت النجمة شريهان الفنان الراحل عهدي صادق بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة تويتر، وقال: لله ما أخذ.. وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى.. البقاء لله. من أجمل وأطيب وأنقى وأنبل البشر، أداء تلقائي بموهبة وإحتراف كوميديا وتراجيديا، موهبة وخلق وأخلاق وتواضع وإلتزام.

المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022

وضمت المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن كل من: قطر- الدنمارك- ألمانيا- إسبانيا- فرنسا- صربيا- كرواتيا- بلجيكا- سويسرا- إنجلترا- هولندا- البرتغال- بولندا- إيران- كوريا الجنوبية- السعودية- اليابان- البرازيل- الأرجنتين- أوروجواى- الإكوادور- السنغال- تونس- المغرب- الكاميرون- غانا- كندا- المكسيك- الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال القرعة سيتم سحب منتخب من كل مستوى، في مجموعة واحدة، وسيتكرر الأمر حتى تكتمل المجموعات الثمانية في البطولة، فعلى سبيل المثال، سيتم سحب منتخب من المستوى الأول، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث، والمستوى الرابع، في المجموعة الأولى. مستويات القرعة تحددت وفق تصنيف الفيفا، حيث وضعت كبرى المنتخبات في التصنيف الأول، حتى يعتلي كل منها مجموعته، دون اصطدام، وبعدها المستويات الأخرى.