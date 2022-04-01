/689658/مشهور-بـ-قولوا-للي-أكل-الحرام-يخاف-عودة-آدم-بأغنية--تتر-مسلسل-بابلو

يقدم الفنان آدم تتر مسلسل بابلو في أغنية بعنوان «أنا» التي من تأليف أحمد علي موسى، ومن ألحان محمد عبد المنعم، ومن توزيع محمد عباس، ويعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضان 2022، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وعدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تتر مسلسل بابلو المقرر عرضه في شهر رمضان

ومن الجدير بالذكر، أن لم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المطرب آدم تتر مسلسل حيث قدم مسبقًا تتر مسلسل العار بأغنية “قولوا للي أكل الحرام يخاف” والتي حققت نجاح باهر وحققت العديد من المشاهدات، كما قدم أيضًا تتر مسلسل ابن حلال بأغنية “اشمعنى أنا”، بالإضافة إلى مسلسل تحت الأرض والذي قدم به أغنية “كله بتاع مصلحته”.

تفاصيل خاصة عن مسلسل بابلو

وقد كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، أن مسلسل بابلو مستوحى من قصة حقيقية من الواقع، ويجمع بين قصتين لخصيتين الأول أجنبية والثانية مصرية، واسم المسلسل مأخوذ من تاجر المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار، وهو تاجر مخدرات بدأ بالسرقة ووصل لكونه رئيس عصابة معروف في الأوساط العالمية، والشخصية المصرية هو تاجر مخدرات في إحدى المناطق العشوائية في مصر، وله كلمة مسموعة في منطقته لما يشكله من رعب في قلوب جميع سكان المنطقة.

وتجسد سوسن بدر خلال العمل شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

أبطال مسلسل بابلو

مسلسل بابلو بطولة كل من حسن الرداد، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، أروى جودة، رشوان توفيق، سلوى عثمان وعدد من الفنانين الذين يقدمون باقي شخصيات المسلسل،وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

هذا وانتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصويره، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.