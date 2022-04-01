تنفبذاً للعقوبات الدولية على روسيا.. إيطاليا تعلن تجميد أصول روسية بقيمة 900 مليون يورو حتى الأن

/689654/تنفبذا-للعقوبات-الدولية-على-روسيا-إيطاليا-تعلن-تجميد-أصول-روسية-بقيمة-900-مليون-يورو-حتى-الأن

قال عمدة كييف أن روسيا تعزز تواجدها فى نواحى متعددة داخل أوكرانيا، وذلك وفق أنباء تداولت عبر وسائل الاعلام منذ قليل، وأشار مسؤل روسي أن القوات الروسية تعزز تواجدها شرق أوكرانيا، لافتاً إلى أن مستودعات النفط الروسية تعرضت لقصف اليوم من خلال تسلل مروحيتين جاءتا على مستوى منخفض حتى تمكنا من قصف مستودعات النفط.

وكانت ايطاليا قد أعلنت تجميد أوصل روسية بقيمة 900 مليون يورو وذلك التزاماًُ منها بتنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب والهجوم على أوكرانيا،

وأشار وزير خارجية إيطاليا إلى أن بلاده ملتزمة جداص بتنفيذ العقوبات الدولة، لافتاً إلى أن الأمر لم يقتصر فقط على مصادرة الأصول المنقولة، مشيراً إلى ان إجمالى ما تم مصادرته حتى الأن بلغ 900 مليون يورو.

عقوبات المجتمع الدولى على روسيا

وشدد وزير الخارجية الايطالى على اعتزام استمرار بلاده فى مصادرة الأصول الروسية وتنفيذ العقوبات الدولية على روسيا بمنتهى الصرامة، موضحاً أن ما فعلته روسيا حيال الأوكران أمراً وصفه بغير الانسانى، مشيراً إلى أنه خلال شهر واحد من الحرب بلغ اجمالى ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا 1000 شخص فضلاً عن 135 طفل.

قوات روسية تعلن قصف مستودعات النفط اليوم على يد الأوكران

شهدت إحدى المقاطعات الروسية اليوم هجوماً أوكرانياً على عدد من مستودعات النفط المتواجدة داخل المقاطعة كمخزون استراتيجي للجيش الروسي، وأعلن رئيس مقاطعة بيلجورود عن تعرض المقاطعة لهجوم أوكرانى اليوم عقب تسلل مروحيات تابعة للقوات الأوكرانية لتقصف مستودع للنفط .

وأكد رئيس مقاطعة بيلجورود أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن مروحيتان تابعتان للقوات الأوكرانية تسللا داخل الخطوط الجوية وقد دخلتا على مستوى منخفض ووجهوا ضرباتهم لمستودع النفط، موضحاً أنه قد اندلع حريق هائل جراء القصف أسفر عن إصابة شخصين.

نتائج العمليات الروسية داخل اوكرانيا

وعلى صعيد أخر أعلن قائد داخل وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسي وتحديداً الطيران التكتيكي قد تمكن من قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية، مشيراً إلى أن هناك عمليات أخرى قد تم تنفيذها أسفرت عن مقتل 40 شخصاً من أعضاء الفصيلة 57 المتطرفة.