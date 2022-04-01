/689653/مفتي-الجمهورية-غدا-أول-أيام-شهر-رمضان-المبارك

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا السبت، الثاني من أبريل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح علام خلال كلمته في حفل استطلاع هلال شهر رمضان، الجمعة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أنه تم استطلاع هلال شهر رمضان، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، وقد تحقق شرعا رؤية الهلال، وعليه يمكن اليوم هو المتمم لشهر شعبان لعام ١٤٤٣ هجرية.

مفتي الجمهورية: غدا.. أول أيام شهر رمضان المبارك

وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.