رؤية هلال رمضان 2022 في مصر دار الإفتاء توضح بشأن ثبوت رصد الهلال

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عمر شويل - جدة رؤية هلال رمضان 2022 في مصر، أكدت دار الإفتاء المصرية على أن الموعد الرسمي لرؤية هلال شهر رمضان 2022 سيكون بداية من مساء يوم الجمعة 29 من شهر شعبان 1443هـ الموافق لـ1 أبريل 2022، كما أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر حسب البرنامج السطر سابقا إنشاء بث مباشر على صفحة الرسمي للإفتاء على المنصة العالمية فيسبوك لإتاحة متابعة رصد الهلال لكافة المواطنين المصريين ومشاركتهم فرحة تقديم تهاني حلول شهر رمضان المبارك 2022-1443، كما يمكن متابعة الاحتفال بمناسبة رمضا على القناة المصرية الأولى مساء بعد صلاة المغرب مباشرة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نتابع معكم لحظة بلحظة موعد حلول شهر رمضان المبارك في دولة مصر.

رؤية هلال رمضان 2022 في مصر

كما هو معلوم في شرع الله فإن موعد أول أيام رمضان 2022 يتحدد بناءً على الرؤية الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، كما أن الحسابات الفلكية المعتمدة في معظم الدول العربية والإسلامية أكدت بأن غدًا السبت 2 أبريل 2022 الموافق لـ 1 رمضان 1443هـ هو موعد حلول شهر رمضان.

يذكر أنه من خلال ستة لجان شرعية تعمل بمحافظات الفيوم ومطروح وسوهاج وقنا وحلوان وأسوان. تعتمد دار الإفتاء في مصر على المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للاستطلاع على هلال رمضان لعام 1443هـ وتحديد أول أيامه. علما أن اللجان 6 تتكون من ممثلين عن هيئة المساحة والمحافظة وممثلين عن دار الإفتاء المصرية. وممثلين من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2022

علاوة على ذلك أكدت دار الإفتاء المصرية أن ثبوت حلول شهر رمضان في مصر يكون برؤية الهلال أو اكتمال شهر شعبان ثلاثين يوما بالتمام. وبمجرد إعلان أول أيام رمضان. ستنظم الإفتاء حفل في العديد من المحافظات المصرية قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر. وكما تقدم التهاني لعموم الشعب المصري في كافة محافظات الجمهورية. كما ستقدم دروس دينية والتعريف بأفضل شهور الله والتنويه على فعل الخير والصدقة واغتنام هذا الشهر للتوبة والابتعاد عن المعاصي.