دار الإفتاء تُعلن السبت أول أيام شهر رمضان الكريم

أعلن الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن غدا السبت، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2 إبريل.
وأقامت دار الإفتاء احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا، مساء اليوم الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.
حضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، فى مقدمتهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر نائبًا عن شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، وعلى جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتى الجمهورية السابق.
كما حضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.
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