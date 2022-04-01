شيريهان تفاجئ جمهور حفل قرعة كأس العالم 2022

شاركت الفنانة المصرية الكبيرة شيريهان فى حفل افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، المقام حاليا فى مركز المعارض والمؤتمرات فى الدوحة العاصمة القطرية.

وأكدت شيريهان فى كلمتها أمام الحضور الكبير على أن قطر التى تستضيف النسخة الحالية من كأس العالم، هى تمثل جميع الدول العربية.

وحجز 29 منتخبا مقاعدهم فى نهائيات كأس العالم 2022 ، بواقع 12 منتخبا من أوروبا، بجانب 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية ومثلها من آسيا، و5 منتخبات أفريقية، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى منتخب قطر المستضيف.

وتبقى 3 مقاعد لم تحسم حتى الآن في مونديال قطر، وسوف يتم التعرف عليهم في شهر يونيو المقبل من خلال إقامة مواجهتى الملحق العالمى بين منتخب بيرو ضد الفائز من مواجهة الإمارات وأستراليا والمباراة الثانية منتخب كوستاريكا مع نيوزيلندا، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي وفيه سيواجه ويلز القائز من أوكرانيا واسكتلندا.

وضمت المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن كل من: قطر- الدنمارك- ألمانيا- إسبانيا- فرنسا- صربيا- كرواتيا- بلجيكا- سويسرا- إنجلترا- هولندا- البرتغال- بولندا- إيران- كوريا الجنوبية- السعودية- اليابان- البرازيل- الأرجنتين- أوروجواى- الإكوادور- السنغال- تونس- المغرب- الكاميرون- غانا- كندا- المكسيك- الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال القرعة سيتم سحب منتخب من كل مستوى، في مجموعة واحدة، وسيتكرر الأمر حتى تكتمل المجموعات الثمانية في البطولة، فعلى سبيل المثال، سيتم سحب منتخب من المستوى الأول، والمستوى الثاني، والمستوى الثالث، والمستوى الرابع، في المجموعة الأولى.

مستويات القرعة تحددت وفق تصنيف الفيفا، حيث وضعت كبرى المنتخبات في التصنيف الأول، حتى يعتلي كل منها مجموعته، دون اصطدام، وبعدها المستويات الأخرى.

تصنيفات المنتخبات قبل قرعة كأس العالم

المستوى الأول

في المستوى الأول، وضعت قطر على رأس القائمة، كونها الدولة المستضيفة، بالإضافة إلى 7 من عمالقة العالم، وهم البرازيل والأرجنتين وبلجيكا وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.

المستوى الثاني

في المستوى الثاني، توجد ألمانيا، التي سيرغب الجميع تجنبها، بالإضافة إلى هولندا وكرواتيا والدنمارك وسويسرا والأوروجواي والمكسيك والولايات المتحدة.

المستوى الثالث

يضم المستوى الثالث منتخبات "الوسط"، وهم بولندا وصربيا والمغرب وتونس والسنغال وكوريا الجنوبية واليابان وإيران.

المستوى الرابع

المستوى الأخير يضم الأقل في التصنيف، وهي منتخبات الإكوادور والسعودية وكندا والكاميرون وغانا، بالإضافة إلى 3 منتخبات لم تتأهل بعد، سيقام الملحق المخصص لها في يونيو.