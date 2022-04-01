عاجل.. مفتى الجمهورية يعلن غدا أول أيام شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور شوقى علام، أن اليوم الجمعة 1 إبريل هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا السبت 2 إبريل 2022، هو أول أيام شهر رمضان الكريم. وهنأ المفتى، الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

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