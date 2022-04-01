هيئة قناة السويس تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة أكثر من 250 طفلاً (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تعزيز دورها الاجتماعى والإنسانى ضمن مسئوليتها المجتمعية من خلال تبنى وتنظيم الفعاليات والمبادرات البناءة، وشارك فى الاحتفالية الخيرية هذا العام 39 مدرسة، وما يزيد عن مئتين وخمسين طفل من المُحتفى بهم فى هذه المناسبة الخيرية.

بدأت فعاليات الحفل من التاسعة صباحاً، وتضمنت فقرات متنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلوى والوجبات المحببة للأطفال، كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالنادى.

وحرص الفريق ربيع على التقاط الصور الجماعية مع الأطفال لرسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام فى عيدهم باعتبارهم جزءا أصيل لا يتجزأ من المجتمع.

جاءت الاحتفالية بالتنسيق مع النادى العام لهيئة قناة السويس، وأشرف على تنظيمها العلاقات العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلى توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الذين وجهوا الشكر للفريق أسامة ربيع على اهتمام الهيئة بتنظيم هذه الفعالية التى أضفت السعادة والبهجة على الأطفال الأيتام فى عيدهم.