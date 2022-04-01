محافظ أسيوط: نقدم كل سبل الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لخدمة المواطنين.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً، اليوم الجمعة، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية.

وأكد المحافظ أهمية تقديم الخدمات على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتى تمثلت فى المجمعات الخدمية والتى تعدت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروعا بتكلفة 362 مليون جنيه والإسعاف 32 وحدة إسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدات صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه.

وأشار المحافظ أيضا خلال الاجتماع إلى مشروعات الصرف الصحى والتى بلغت 140 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 88 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و291 مليون جنيه والرى 37 مشروعا بتكلفة مليار و134 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعى 33 مشروعا بتكلفة 570 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعى بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

وتناول الاجتماع ؛ الموقف التنفيذى لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومناقشة المقترحات والمعوقات ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة، موجها بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق المحرومة وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ومجدى أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، ومحمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ومحمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد، وأحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وهشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتورة إيمان على مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة و رؤساء المراكز والأحياء وبعض مديرى الإدارات بالديوان العام.