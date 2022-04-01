محافظة شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم بمنتدى شباب العريش (صور)

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جاء ذلك بحضور على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، عايدة السواركة عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.
وقدم المحافظ التهنئة لأبناء سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم بداية الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة فى 25 أبريل الجارى، والتى ستقوم خلاله المحافظة بافتتاح عدد من المشروعات.
ووجه المحافظ التحية والشكر لكل العاملين فى مجال مساعدة الفقراء واليتامى والمحتاجين، وكذا شكر العاملين فى التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الذين يساهمون مع الحكومة فى رعاية الأيتام.
كما وجه المحافظ التحية والتقدير لأمهات الأطفال الأيتام المتفوقين دراسيًا ورياضيًا والحافظين لكتاب الله، مثمنا الدور الذى تقمن به الأمهات فى ظل غياب الزوج.
من جانبه، أكد على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى أن الهدف من الاحتفال هو رسم البسمة على وجوه الأيتام والاعتزاز بهم، فهم فى قلوبنا وعقولنا جميعًا من أجل تعميق وإرساء مفهوم التكافل وتأدية الأمانة.
بدوره، قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة إن الحفل تضمن عروضًا وفقرات رياضية وفنية وغنائية متنوعة لإدارات الطلائع والرياضة وخدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة.
وكرم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى نهاية الاحتفال، عددًا من الأطفال الأيتام من دار الأيتام بالعريش ومختلف الجمعيات الأهلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتوزيع الهدايا والجوائز المادية والعينية عليهم.
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