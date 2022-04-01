التخطيط: مد فترة الترشح للدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" حتى 10 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبى للوزارة، مد فترة الترشح للدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" حتى 10 أبريل الجارى؛ نظرًا للإقبال الشديد من الشباب على المبادرة.





وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة "كُن سفيرًا" تأتى فى إطار تعزيز جهود الدولة؛ لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية، وفى ضوء التوسع بالاستثمار فى البشر، مشيرة إلى مراعاة المبادرة لاعتبارات النوع الاجتماعى ومشاركة ذوى الهمم، بالإضافة إلى تمثيل كل المحافظات، بما يؤكد الحرص على نشر الوعى التنموى فى كافة الأقاليم المصرية؛ تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التى تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

من جانبها، أشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إلى أنه منذ فتح باب التقدم للدفعة الثانية من المباردة؛ تقدم عدد كبير من الشباب؛ مما دفع إلى تمديد المدة المتاحة للترشح لإتاحة الفرصة للجميع.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى نشر فكر الاستدامة بين الشباب من خلال سلسلة من الدورات التدريبية، وتشمل المبادرة 3 مراحل أساسية هى المستوى التمهيدى، ثم المستوى التخصصى وتتم فيهما الدراسة من خلال منصة التدريب الإلكترونى "استدامة"، ثم المستوى الاحترافى ويتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج تدريب المدربين "TOT"؛ ليصبحوا سفراء للتنمية المستدامة فى مجتمعاتهم، ويتم تنفيذ هذا المستوى عن طريق الحضور الفعلى لمدة 5 أيام متواصلة.

وتابعت قائلة "يجب أن تتوافر فى المتقدم عدد من الشروط هى، أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18 - 35 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم شارك فى بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما يفضل أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، كما يتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته خمس دقائق؛ للتعريف عن نفسه ومؤهلاته العلمية والهدف الرئيسى من الالتحاق بالمبادرة، وماذا سيقدم للمجتمع بعد اجتياز البرنامج التدريبى؟".