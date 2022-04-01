/689562/وزارة-السياحة-تعلن-قرارات-جديدة-للحصول-على-التأشيرات-السياحية-داخل-مصر

أجرت وزارة السياحة المصرية تعديلات جديدة على التأشيرات السياحة وطرق الحصول عليها، لتكون أكثر سهولة فى الاجراءات وذلك تنفيذاً لخطة الوزارة لتنشيط السياحة، وحاز موقع “دوت الخليج” على أبز التعديلات التى جاءت بقرارات وزارة السياحة المصرية وهى على النحو التالى

وجاءت تلك التعديلات مقترنة ببعض الاشتراطات أبرزها أن يبلغ عدد الجنسيات في منظومة الحصول على التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً إلى 78 جنسية حول العالم.

وشملت التعديلات أيضاً منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول انجلترا أو أمريكا أو اليابان أو نيوزيلاندا أو دول تشينجن.

كما وفرت وزارة السياحة المصرية بعض التسهيلات الخاصة عند الوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا.

اشتراطات الحصول على التأشيرات السياحية

وأعلنت وزارة السياحة المصرية أيضاً أنه من الممكن الحصول على التأشيرات السياحية عبر الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة، تيسيراً للاجراءات، فضلاً عن توفير التأشيرات السياحية داخل منافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرة سارية مع المتقدم للحصول على التأشيرات السياحية من تلك المنافذ.

كما يمكن الحصول على تلك التأشيرات عند الوصول المباشر لشرم الشيخ وطابا، ولكن بعد توافر تذاكر الذهاب والعودة وكذلك البطاقات الائتمانية، وأعلنت وزارة السياحة المصرية أيضاً عن موعدةتطبيق تلك القرارات والذى تقرر البدء بها غداً الجمعة الأول من شهر ابريل لعام 2022.

وزارة الداخلية تعلن موعد العمل بأقسام المرور والتراخيص

أعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد العمل بوحدات أقسام المرور ولاتراخيص العامة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى بيان لها اليوم، وتضمن البيان مواعيد العمل الرسمية داخل أقسام التراخيص والمرور على مستوى الجمهورية.

ويبدأ العمل بأقثسام المرور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، كما ذكر البيان أيضاً استمرار العمل داخل أقسام التراخيص حتى الانتهاء من أخر ترخيص للمواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.