/689647/بصوت-أخيه-المتوفي-رامي-صبري-يشارك-متابعيه-أغنية-رمضان-جانا-فيديو

نشر المطرب رامي صبري مقطع فيديو لأخيه المتوفي يغني به بأغنية رمضان جانا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وتفاعل معه متابعيه بالدعاء للمتوفي أن يتغمده الله واسع رحمته.

دوت الخليج

وعلق رامي صبري على الفيديو: كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، رمضان جانا بصوت أخي المتوفي كريم " الله يرحمه" أول سنة مايبقاش معانا في رمضان.. اللهم ارحمه وادخله الجنة رمضان كريم.

تأجيل حفل رامي صبري ورامي جمال

ومن الجدير بالذكر، أنه كشفت الجهة المنظمة لحفل كلا من الفنان رامي صبري، والفنان رامي جمال وفريق مسار اجباري، عن تأجيل الحفل للمرة الثانية، إذ كان من المقرر إقامتها في يوم 18 من شهر مارس الجاري، ثم أجلت ليوم 30، لتؤجل الان إلى موعد غير محدد.

يقام حفل رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، وكان من المقرر أن يقدم كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

آخر أعمال رامي صبري

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

وبالنسبة للفنان رامي جمال فقد طرح أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان، وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

أما عن اغنيته حكايات جميلة فتعد من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وكلمات محمد عاطف، والحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تحقق نجاخات ساحقة كباقي أغنياته.