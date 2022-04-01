/689644/تعرف-على-مواعيد-عرض-مسلسل-الاختيار-3-والقنوات-الناقلة

تفصلنا ساعات عن بداية شهر رمضان الكريم، وتعتبر المسلسلات جزء لا يتجزأ من هذا الشهر، ومع عرض البرومو الرسمي لمسلسل «الاختيار 3» تصدرت محركات البحث مواعيد عرضه الاختيار 3 لذا يرصد لكم دوت الخليج مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 وذلك خلال السطور القادمة.

مواعيد عرض الاختيار 3

وأعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 عندما نشرت برومو المسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، والتي أعلنت عن عرضه يوميًا في تمام الساعة 9:50 مساءً طوال شهر رمضان الكريم.

أمير المصري في الاختيار 3

ومن الجدير بالذكر، أن ظهر أمير المصري في البرومو في شكل شخص زعيم للمظاهرات وثوري من الدرجة الأولى، الذي يقود مظاهرات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وقد تفاعل الجمهور المحب له مع شخصيته وتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما ظهر في البرومو عدد من أبطال العمل المشاركين كضباط وهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز وأحمد عز، فيما ظهر النجم خالد الصاوي كإخواني، ومن المقرر أن ينال العمل نجاحا كبيرا كعادة مسلسل الاختيار 3.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ومسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.

وقد قدم الجزء الأول من مسلسل الاختيار، قدم حكاية البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم بعض الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.

قصة مسلسل الاختيار 3

وتدور أحداث مسلسل الاختيار 3 حول الفترة الحالية، إذ يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.