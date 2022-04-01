/689643/احتجزها-داخل-الفرع-وقفل-الباب-سيدة-الشيخ-زايد-تروى-قصة-احتجازها-داخل-فرع-فودافون-فيديو

استمرت مهازل بعض العاملين داخل شركة “فودافون” فى التعامل مع العملاء، خدمات سيئة وأخطاء فى الفواتير ربما تستمر أزمتك معها لسنوات طويلة دون أن تجد أحداً يرشدك لحلها، لسان حال العملاء جميعهم أعلنوا إستيائهم جراء ما عانوه من معاملات غير آدمية.

دوت الخليج

قدم موقع “دوت الخليج” بث مباشر مع إحدى ضحايا التعامل مع موظفى شركة فودافون «سارة» سيدة توجهت إلى مقر الشركة فى الشيخ زايد، بعد أن تم احتجازها داخل الفرع لمد اقتربت من الثلاث ساعات، قام مدير الفرع بغلق الأبواب بعد نهاية يوم العمل كأنه لم يراها بعد.

بدأت سيدة الشيخ زايد حديثها لنا قائلة: “أنا كنت نازلة أشترى ساعة عاملين عليها عروض، وكان هدفى أبسط نفسي”، أعلنت :سارة” عن نيتها أو السبب الرئيسي وراء زيارتها لفرع فودافون فى الشيخ زايد، استكملت حديثها قائلة: “أعانى منذ سنة من زيادة غير طبيعية فى الفاتورة الخاصة بى، حاولت مراراً وتكراراً إيجاد حل لتلك الأزمة وبعد سنة وشهرين قاموا بصرف 2000 جنية على فاتورتى بعد اكتشاف أخطائهم”

استمرت فى شرح أزمتها مع شركة فودافون، فقالت: “اكتشفت مغالطات مرة أخرى فى النبالغ المستحقة للفاتورة الخاصة بى، حاولت وقتها الاطلاع على فاتورتى ولكن الموظف لم يقدمها لى”، وأوضحت أيضاً أن قائلة: “انتظرت موظف الاستقبال أكثر من 5 دقائق كان خلالها داخل مكتب مدير الفرع، بعدها تفاجئت بمدير الفرع ومعه فاتورة تفصيلية عن مكالماتى خلال الشهر”

عميلة فودافون المحتجزة تستغيث بالشرطة عبر الفيس بوك

أخذت “سارة” فى الحديث عن ما تم معها خلال زيارتها لفرع فودافون بالشيخ زايد، قائلة: “طالبت مراجعة الفواتير أمامى، ولكنه رفض، اكتشفت مغالطة 300 جنية على الأقل فى المبلغ المطلوب، ولكنهم لم يوافقوا على حل أزمتى”

واستمرت سارة فى حديثها قائلة: “بعد ما تم بيننا قام مدير الفرع بتجاوز دورى وكأننى لم أكن متواجده داخل الفرع، واستمر التعامل مع العملاء واحداً تلو الأخر حتى رفض أحد العملاء تجاوز الأمر لحين انتهاء مشكلتى، “الناس كلها قالولى متدفعيش الفاتورة دول بياخدوا فلوس مش حقهم” عبارة استقطعت بها الحديث لتنقلنا إلى جزء أخر من القصة.

مدير الفرع قفل الباب على العميل وكان هيروح

استمرت مشكلة “سارة” داخل فرع فودافون بالشيخ زايد لمدة اقتربت من الثلاث ساعات، لم تتمكن خلالها من إيجاد حل مناسب، حتى انتهى اليوم وكان هذا الأمر” تفاجئت بغلق الباب وأنا داخل الفرع والجميع غادروا وتركونا” واستمرت فى الحديث لتخبرنا قائلة: “أنا معرفتش أعمل إيه غير انى أطلب الشرطة، وطالبت الناس تساعدنى عبر صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك”.

استكملت الحديث فقالت: “ذهبنا إلى قسم شرطة الشيخ زايد كانت المعاملة حسنة ولم أجد أية إساءة، ولكن مدير الفرع استمر فى استفزازى داخل قسم الشرطة”، وانهت سيدة الشيخ زايد حديثها لتقول : “ أنتظر تدخل مسؤلى الشركة لحل الأزمة، وأطالب بتحرك من قبل المجلس القومى للمرأة فقد قام مدير الفرع باحتجازى ومعى سيدة أخرى وطفلتين فى عمر العشر سنوات ولم يبالى كوننا سيدات”.