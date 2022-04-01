/689641/إليكم-مواعيد-مسلسلات-رمضان-2022-على-قناة-cbc
أعلنت قناة cbc عن مواعيد مسلسلات رمضان 2022، المقرر عرضها على شاشاتها وتشارك بهم في السباق الرمضاني الذي يفلصنا عن استقباله ساعات قليلة، وتنوعت تلك القائمة الدرامية الرمضانية بين ما هو كوميدي ويناقش قضايا اجتماعية هامة.
دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسلات رمضان 2022 على قناة cbc
مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي
يعد مسلسل فاتن أمل حربي الذي تخوض به الفنانة نيللي كريم المنافسة الرمضانية لهذا العام، من أوائل الأعمال المعروضة على قناة cbc في الساعة السابعة وخمس وثلاثون دقيقة مساء، على أن تكون إعادته في تمام الساعة 12.40 في صباح اليوم التالي، كما يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل فاتن أمل حربي في الساعة 10.15.
مسلسل suits بالعربي
يعرض مسلسل Suits بالعربي على قناة cbc بعد مسلسل فاتن أمل حربي، والذي يعد ضمن الأعمال العربية المأخوذة من نسخة أجنبية، وهو من بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة ريم مصطفى والفنان أحمد داود، وآخرين، وتأتي مواعيد العمل علي النحو الآتي: 9 مساءا كعرض اول، والإعادة في اليوم التالي في الساعة 2.05 صباحا، و 8.45 صباحا.
مسلسل راجعين يا هوى
تناقش قناة cbc بعض القضايا الغامضة من خلال مسلسل راجعين يا هوى الذي يعيد تعاون الثنائي الفنان خالد النبوي مع الفنانة نور اللبنانية بعد غياب سنوات عديدة، ومن المقرر عرضه في السعادة 11.35 مساءًا، كعرض أول، ثم يعرض في الإعادة في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحًا، والثانية والربع ظهرا.
مسلسل يوتيرن
وتعيد قناة cbc الفنان الكبير توفيق عبد لشاشة التليفزيون بعد غياب من خلال عرض مسلسل يوتيرن الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة المتألقة ريهام حجاج، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، عل أن يعاد في تمام الساعة السابعة والربع.
مسلسل ملف سري
تستقبل قناة cbc على شاشتها أيضا مسلسل ملف سري الذي من المقرر عرضه بداية من غدا السبت في الساعة العاشرة والربع كعرض أول، كما يعرض في الإعادة في الساعة 5.55، والساعة 3.45، وهو من بطولة الفنان هاني سلامة الذي يجسد دور مستشار قانوني يحارب الفساد.
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