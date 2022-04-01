/689636/بطريقته-الخاصة-محمد-شاهين-يغني-البخت-لـ-ويجز-بشكل-جديد-فيديو

دوت الخليج يرصد لكم إعادة غناء المطرب محمد شاهين أغنية البخت لـ «ويجز» بطريقته الخاصة وذلك خلال السطور القادمة.

وعلق محمد شاهين على المقطع الذي غنى من خلاله البخت بطريقته الخاصة: «اسمعوا البخت بالشكل الجديد ل ويجز».

وتفاعل معها المتابعين بشكل كبير، ونالت إعجاب العديد من نجوم الغناء مثل رنا سماحة ومينا عطا وغيرهم من أصدقاؤه المغنيين.

السيناريست عمرو سمير وأغنية البخت

ومن الجدير بالذكر، أن نقد عمرو سمير أغنية البخت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد طرحها بفترة حيث كتب: فيه حالة كده بخصوص ويجز اللى هو معلش يا جماعة الذوق اتغير وافتكروا زمان لما حميد الشاعري طلع والاغنية الشبابية ويالا بينا نحاول نفهم ونتفهم اعجاب الشباب بيه لانهم اكيد معاهم حق ..معلش انا اسف والله بس حتى لو فعلا الذوق اتغير ويجز مش معبر عن ده ..في اعتقادي الاقبال عليه والاهتمام بيه راجع لان كلام الاغاني بتاعته بيبقي زي سيم كده بينه وبين اللى بيسمع والغاز محتاجة تفكير عشان تتحل انما لا مزيكا ولا صوت ولا كلام ولا اي حاجة من دي نهائي ..لو اغنية زي البخت دي كان ويجز من عشر سنين قدمها لاي منتج كان طرده وممكن اعتدى عليه كمان من حقك -وده مفروغ منه قطعا - انك تسمع وتحب اللى انت عايزه ومش من حق اي حد انه يمنعك من ممارسة الحق ده ..لكن ويجز ده مش فن ثوري جديد ولا حاجة ..

وقد حققت أغنية البخت لـ ويجز حتى الآن ملايين المشاهدات التي وصلت إلى 45 مليون مشاهدة بعد طرحها يوم 26 من فبراير الماضي، والتي حققت نجاح كبير واحتلت تريند رقم 1 على يوتيوب لأيام كثيرة، كما أنها تحتل الآن المرتبة الـ 9 على تريند موقع الفيدوهات يوتيوب.