نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اول رمضان 2022 في مصر وفضل الصيام وفقًا للقرآن والسنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اول رمضان 2022 في مصر؛ يتصدر كل محركات البحث، حيث يريد الجميع معرفة موعده، خاصًة عند بداية العد التنازلي لشهر رمضان، ويظل يسأل الجميع متى يبدأ رمضان؟ متى سيكون أول أيام العيد، وبالفعل لم يتبقى سوى أيام قليلة ويأتي الشهر الكريم محملًا بالهدايا الربانية، والهبات التي تسعد جميع الناس، بركة الله ستعم على الجميع، ومشاعر البهجة والسرور ستعم على الجميع، والآن سنتعرف على موعد رمضان في مصر 2022، والتفاصيل الخاصة بهذا الشهر الكريم.

موعد اول رمضان 2022 في مصر

وكل ذلك حتى يستطيعون استكمال استعداداتهم لهذا الشهر الكريم قبل حلوله، وفي غضون أيام قليلة نجد بدء العد التنازلي، ولكن قبل أن نسرد عليكم الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان يجب معرفة ما فضل الصيام.

ما هي سنن الصيام مثل هذه الأمور التي لها أهمية كبيرة بالطبع بدلًا من الاستعدادات التي يحرص عليها الجميع مثل الزينة وتحضير مستلزمات الطعام والمناسبات، لأن هذه الأمور أمورًا شكلية، فشهر رمضان شهر العبادات.

دومًا كان نبينا محمد ﷺ يعجل بالفطور، كما أنه يحث أيضًا أصحابه عن القيام بذلك الأمر.

هذا بالإضافة إلى أنه لا يترك وجبة السحور بل يقوم بتأخيرها فقط، وحتى إن لم يكن لديه ما يتناوله في السحور، كان يكسر تمرًا ووضعها بالماء ويتناوله.

وردت أحاديث نبوية كثيرة تحث على زيادة الأعمال الصالحة في شهر رمضان، لأن كل فريضة تضاعف في إلى سبعمائة، إلا الصيام يجازي الله به المسلم.

أما عن موعد اول رمضان 2022 في مصر فقد تم الإعلان عن موعد أول ايام الشهر المبارك في جمهورية مصر العربية في يوم الثاني من شهر ابريل الذي يوافق السبت لعام 2022.

حكم وفضل الصيام

الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، أجره عظيم عند الله، وشدد الله عز وجل ورسوله على الالتزام به، وشرح تفاصيله في آياته العطرة، وجب على كل مسلم بالغ عاقل الصيام، وعفي عن صيامه المجنون، والمريض، ومن على سفر.