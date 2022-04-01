تشكيل الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي: عواد في حراسة المرمى وطارق حامد أساسيا

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في الساسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.

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