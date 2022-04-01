مستشار المفتى: «الاختيار» يكرس الوعى لدى المصريين.. ومحمد صلاح قدوة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عاشور، خلال حواره مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" على قناة cbc، أن نشر الأخلاق المذمومة يشيع شيئًا من الفاحشة، وهذا سببه أن "كل واحد دلوقتى بقى بيفتى.. وليس فى الدين فقط"، على حد تعبيره، لافتا إلى أن احتكار السلع من كبائر الذنوب أيضًا، قائلا: "محتكر السلع ملعون ويرتكب كبيرة من الكبائر ومطرود من رحمة الله، وأقول للتجار الجشعين مال الأزمة ملوش لازمة، فالاستغلال والتضييق على الناس وقت الحاجات ذنب كبير".

على صعيد آخر، أشاد مستشار المفتى، بدور الدراما والفن عموما فى المجتمع، قائلاً: "الدراما أمر مهم فى نشر الوعى والتنشئة الصحيحة، وأنا أتابع مسلسل الاختيار، حيث إنه يكرس الوعى لدى المصريين، ويعكس الحب بين الشعب ومؤسسات الدولة".

كما أشار الدكتور مجدى عاشور إلى دور اللاعب محمد صلاح فى بناء أجيال، لأنه نموذج وقدوة، مضيفًا: "مينفعش جمهور ليفربول يدعم محمد صلاح وبعض الجمهور المصرى يهاجمه".

ودعا مستشار مفتى الجمهورية إلى الرفق بصاحب المعصية حتى يتوب عنها، وتعزيز ثقافة الدعاء خلال رمضان، مشددًا على أن صناعة التريند على حساب القيم أمر مرفوض دينيا وأخلاقيا، لأن الرغبة فى صناعة التريند والجرى وراءه على حساب القيم تفقد الشخص إنسانيته.

وفى الختام، وجه الدكتور مجدى عاشور نصيحته إلى الدعاة، قائلاً: "إذا لم تكن مدركًا للواقع فلا تتحدث، فالحكم على الأشياء بالإطلاق فيه إغلاق"، وداعيا المصريين إلى الدعاء للنبى وحماية البلد من كل مكروه.