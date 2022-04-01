حياة كريمة.. الصحة تطلق 45 قافلة طبية مجانية أول 10 أيام من رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 45 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبد الغفار أن اليومين الأول والثانى من شهر رمضان سيشهدان إطلاق قوافل بمناطق طاهر بمحافظة كفر الشيخ، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وشريف باشا محافظة بنى سويف، وجمجرة القديمة مركز بنها محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق قوافل أخرى يومى 2 و3 من شهر رمضان، بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان.

وتابع أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز شباب أبوعياد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، ومركز طبى عزبة النصر حى البساتين محافظة القاهرة، والقهوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والديابة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، وذلك يومى 3 و4 رمضان، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، ومرسى حميرة - منطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وعزبة رشيد مركز بنها محافظة القليوبية، وذلك فى يومى 4 و5 من الشهر نفسه.

ولفت عبد الغفار إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى، يومى 5 و6 رمضان، فى مناطق جمصة البلد شرق مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وشاويش مركز أهناسيا محافظة بنى سويف، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، ومركز شباب الرائد بحى فيصل محافظة السويس، ونجع الحجيرى مركز قفط محافظة قنا، ومنشأة السلام مركز تلا محافظة المنوفية، وعزبة العسكر محافظة أسوان، وجنبواى مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، وأولاد إبراهيم محافظة أسيوط، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة.

ومن جانبها، أشارت مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة الدكتورة وفاء الصادق، إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 6 و7 رمضان فى مناطق عثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى 31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حكيم حى كرداسة محافظة الجيزة، وذلك يومى 7 و8 من الشهر نفسه.

وتابعت الدكتورة وفاء الصادق أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 8 و9 رمضان فى مناطق كوم أبو خلاد مركز ناصر محافظة بنى سويف، ووحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وكفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والخبى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والمعصرة مركز الفتح محافظة أسيوط، واللواء صبيح -على بن إبى طالب مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وسعداوى مركز أطسا محافظة الفيوم.

وذكرت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 9 و10 رمضان بمنطقتى كيما محافظة أسوان، وقرداحى مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والوحدة المحلية بالملاك 1 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وشابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز طبى التجمع الأول حى القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والنهضة – عائشة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، ودمشاو هاشم محافظة المنيا، وذلك فى يومى 10 و11 من الشهر نفسه.