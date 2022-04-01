/689642/النائبة-رشا-اسحق-المرأة-تعيش-عصرها-الذهبي-فى-عهد-الرئيس-السيسي

قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق فى عهد القيادة السياسية، حيث تعيش عصرها الذهبي بداية من التمكين الحقيقى الذى كان طوال العصور السابقة على الورق فقط ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبح أمر واقع تعيشه المرأة المصرية التى تواجدت فى مختلف القطاعات والهيئات وكيانات الدولة وأثبتت جدارتها فى تولى العمل العام.

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وأضافت أمينة المراة بحزب حماة الوطن، خلال كلمتها باحتفالية تكريم أم الشهيد و الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٢ عن محافظة سوهاج و مراكزها المختلفة، أن المرأة المصرية تمثل عصب المجتمع وأنها بمثابو صمام الأمان للمجتمع المصري، فهي دائما ماتنشئ ابنائها علي القيم المصرية الاصيلة، و تغرس في نفوسهم حب البلد و حب الخير للغير ومن قبل تعلمهم التضحية من أجل رفعة شأن الوطن.

النائبة رشا اسحق: المرأة تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

وتابعت:" اتشرف بوجود نماذج مضئية لأمهاتنا المصريات في صعيد مصر ، و التي تتميز بقوتها و صلابتها و قدرتها علي الصمود و تذليل الصعوبات لانجاح اسرتها وهناك العديد من النماذج المشرفة التى اثبتت انها تستحق التكريم والعرفان لما بذلته سواء بشكل غير مباشر أو صورة مباشرة لرفعة الوطن.

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ووجهت اسحق، التحية والتقدير و الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للمرأة المصرية لما لمسه من دورها العظيم في النهوض بمجتمعها و قدرتها علي العبور بأسرتها و بلدها الي بر الامان .