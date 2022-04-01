/689640/برلمانى-يطلق-مبادرة-لمحاربة-الغلاء-مع-قدوم-شهر-رمضان-المبارك
أعلن النائب هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب بالبحيرة عن إطلاق مبادرة لمحاربة غلاء أسعار السلع الغذائية الاساسية مع قدوم شهر رمضان المبارك .
دوت الخليج
وقال عضو مجلس النواب أنه بدأ هذه المبادرة في الدائرة الرابعة بمحافظة البحيرة بمراكز (رشيد والمحمودية والرحمانية) بالاتفاق مع عدد من التجار وأصحاب منافذ البيع ، وأن المبادرة لاقت ترحيب من العديد من هؤلاء التجار .
برلمانى يطلق مبادرة "لمحاربة الغلاء" مع قدوم شهر رمضان المبارك
وأشار هشام الجاهل أن هذه المبادرة تأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية في محاولة عبور الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم ، بما يتناسب مع أحوال المواطن البسيط والتقليل من إحتمالية تأثره بالأزمة الاقتصادية .
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذه المبادرة تأتى بالتنسيق مع محافظ البحيرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وبين مبادرة حزب مستقبل وطن بفتح منافذ البيع بأسعار مخفضة مدعومة لصالح المواطن .
مشيراً أنه تم إعلان انضمام محلات من أكبر محلات بيع السلع الغذائية بمركز ومدينة رشيد والمحمودية لمبادرة محاربة الغلاء حتى تؤتي ثمارها باستجابة التجار لصالح المواطن .
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