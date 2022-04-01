/689633/محمد-أنور-يتعرض-لانتقادات-لاذعة-بسبب-حلقته-مع-رامز-جلال

أثار الفنان محمد أنور ضجة وجدلا كبيرا فور نشره صورة جديدة له من كواليس حلقته ببرنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”.

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محمد أنور في رامز موفي ستار

نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، صورة له من برنامج رامز موفي ستار المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، وسخر من نفسه وشكله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلق على الصورة التي نشرها من الكواليس قائلًا: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”، ثم تعرض بعدها للعديد من الانتقادات والهجوم من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف”، وغيرها من التعليقات.

يشار أن برنامج رامز موفي ستار تصدر التريند مؤخرًا عقب طرح البرومو أمس الخميس كما حقق نسب مشاهدات عالية تخطت الـ 6 ملايين مشاهدة.

تصريحات محمد أنور

‏في سياق آخر حل الفنان محمد أنور والفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيوف برنامج أحلى كلام للفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وكشف محمد أنور كواليس بداياته منذ الطفولة وقبل التمثيل.

وقال محمد أنور: "أنا أصلا من المطرية وكنت وأنا صغير بروح الأفراح الشعبية اتفرج من ورا الفراشة على الرقاصة ونفسى أحضر الفرح عشان أقعد آكل الفاكهة اللى على الترابيزة، وكان نفسى اشتغل نبطشى في الافراح".

أسرار محمد أنور

واستكمل كلامه بالبرنامج الذي شهد آخر ظهور تلفزيوني له ، قائلًا: "عيشت مرحلة في حياتى كنت غلبان وبنضرب لفترة عشان كنت باخد غياب الفصل والعيال اللى قاعدة ورا كانوا بيضربونى، ولقيت إن الحياة لازم أعكس بقى لما دخلت ثانوى قعدت معاهم ورا وبقيت بضرب معاهم".

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وفيما يخص المهن التي امتهنها قبل التمثيل علق قائلًا: "اشتغلت حاجات كتير في النقاشة والمحارة والمطاعم والكافيهات، وبالنسبة للنقاشة انا كنت صبى عند مصطفى خاطر عشان هو كان الأسطى، وحمدى الميرغنى كنت أنا أسطى عليه وقتها عشان جيت قبله بيوم واحد”.