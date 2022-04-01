نشرة الفن: تامر حسني يغني رفقة أبنائه في كورال «رمضان كريم» لأول مرة.. شريف مدكور يعرب عن حزنه لعدم إنجابه.. وهذا موعد التحقيق مع وليد منصور بعد أزمته الأخيرة

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر إبريل الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر وهو ما سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

موعد التحقيق مع منظم الحفلات وليد منصور وهذا هو السبب الحقيقي وراء الأزمة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية أمس الخميس، بيان بمنع التعامل مع شركة تالنت التي يرأسها منظم الحفلات والمنتج وليد منصور وذلك في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والإجتماعية.

كشف المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ دوت الخليج موعد التحقيق مع المنتج وليد منصور والمقرر له يوم 10 إبريل المقبل الموافق له يوم الأحد، وذلك بعد البيان الصادر من النقابة.

وأضاف وكيل نقابة الموسيقيين: “التحقيق ليس بسبب عدم تحصيله باقي رسوم إحدى الحفلات، ولكن محامي الشاب خالد أرسل للنقابة شكوي تفيد بأن المطرب يطالب بباقي مستحقاته من منظم الحفلات الذي نفى الأمر والتحقيق لسماع أقوال وإفادة وليد منصور”.

لأول مرة.. تامر حسني يغني رفقة أبنائه في كورال «رمضان كريم»

كشف نجم الجيل، الفنان تامر حسني، عن استعداده لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم «رمضان كريم»، بمناسبة الشهر المبارك والتي يغني فيها للمرة الأولى برفقة ابنتيه تاليا وأماليا ونجله آدم.

وأغنية «رمضان كريم» كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر وإنتاج th production.

ونشر تامر حسني فيديو من داخل الاستديو ظهر فيه مع ابنتيه أثناء تسجيل الأغنية وكتب: أغنية رمضان كريم كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا.

وتابع: "حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية (رمضان كريم) ورمضان كريم عليكم وكل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي … استنوا الكليب".

شريف مدكور متأثرًا: «حياتي كانت هتكون أحلى لو خلفت أطفال»

فاجيء الإعلامي شريف مدكور متابعيه وجمهوره بنشره بوست يعرب خلاله عن استيائه وحزنه بسبب عدم زواجه وإنجابه أطفالا وأثار به الجدل على السوشيال ميديا

كتب المذيع شريف مدكور في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “أكيد حياتي كانت هتكون أحلى لو خلفت أطفال.. الحمد لله على كل شيء”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

كما حرص أصدقاء الإعلامي شريف مدكور من داخل وخارج الوسط الفني على مواساته متمنين من الله أن يعوضه، حيث كتب له الفنان هيثم سعيد: “ماشاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن…. ربنا يراضيك و يفرح قلبك الابيض”، وعلقت له أمل مبدي قائلة: “الفرصه موجوده يا شريف .. انت لسه صغير قوي”، وغيرها من التعليقات.