الان مواعيد مسلسلات رمضان 2022 على on drama

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن إذاعة أول حلقات من مسلسلات دراما رمضان 2021 على قناة On دراما، حيث يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 عبر فضائية On دراما، التي تفتتح الموسم الرمضاني.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسلات قناة On drama في رمضان 2022.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج

مواعيد عرض مسلسلات On دراما في رمضان 2022

مسلسل الاختيار 3

تنطلق عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار 3 غدًا السبت في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مسلسل الاختيار الجزء الثالث، بطولة الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول مسلسل الاختيار3، فترة حاسمة من تاريخ البلاد وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.

مسلسل دايمًا عامر

فيما يعرض مسلسل دايما عامر يوميًا طوال أيام شهر رمضان 2022 في الساعة 12:25.

تدور أحداث المسلسل حول عامر عبد الرازق والذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، ويجد نفسه مشرفًا اجتماعيًا في إحدى المدارس التي تدم قسمي «ناشونال وإنترناشونال» ويشهد خلافات كثيرة بين طلاب القسمين في إطار من المفارقات الكوميدية، ويضطر للتدخل لحلها والتقارب فيما بينهم.

ويناقش المسلسل عددًا من القضايا التي تتعلق بملف التعليم، والعلاقة بين التلاميذ وأولياء الأمور، وعلاقتهم بالمدرسين، بخلاف مناقشة مشاكل الطلاب في مراحل سنية معينة، وبعض الأزمات والضغوط النفسية التي يتعرضون لها، منها التنمر.

مسلسل «دايما عامر» من بطولة النجم مصطفي شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

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