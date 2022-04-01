استعدادات مديرية الأوقاف بجنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشيخ إسماعيل الراوى، عقب صلاة الجمعة، وأكد الراوى، أن أوقاف جنوب سيناء تستعد وتتهيأ لاستقبال شهر رمضان فى جميع المساجد على مستوى المحافظة من مدن وقرى ووديان وتجمعات بدوية من خلال القيام بحملة غسيل ونظافة وتعقيم بيوت الله عز وجل يوميًا.

وقال إنه سيتم التأكيد على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد على أن يكون درس العصر فى حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر وخاطرة التراويح فى حدود سبع دقائق فى جلسة الاستراحة وسط التراويح، وكذلك السماح بموائد الرحمن والسماح بفتح مصلى السيدات والسماح بصلاة التراويح مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع المساجد.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تكثف من رعايتها بالأسر الأولى بالرعاية فى إطار دورها المجتمعى فى مشروع صكوك الطعام وعلى سبيل المثال كل شهر يصل إلى محافظة جنوب سيناء واحد طن لحوم للأسر الأكثر احتياجًا من الأوقاف إلى مديرية التضامن وهذا الشهر وصل عدد 2 طن لحوم والآن فى صدد انتظار وصول 2000 شنطة من الأرز والسكر منها 564 شنطة لمديرية التضامن والباقى بالتنسيق مع المحافظة لتوزيعها للأسر الأكثر احتياجًا.