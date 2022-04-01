تموين الإسكندرية تعلن إطلاق أطول موسم لتوريد الأقماح المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة، إطلاق أطول موسم لتوريد الأقماح المحلية، والذى بدأ اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.





وأضافت المديرية - فى بيان لها اليوم الجمعة - أنه تم تشكيل عدد 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لعدد 6 مواقع تخزينية، موضحة أن اللجان تضم أعضاء من مديريتى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجمعية القبانية والجهات المسوقة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين. وأضح البيان أن سعر توريد القمح المحلى ارتفع هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 820 جنيهًا ودرجة النقاوة 23 قيراطًا بسعر 810 جنيهات للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيه للأردب. وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية فى ظل جائحة فيروس "كورونا"؛ للحفاظ على العاملين والمترددين على أماكن التوريد.

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