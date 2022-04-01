الإفتاء توضح 3 شروط لصحة الصوم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، إلى أنه لصحة الصوم لا بد من توافرت الشروط الآتية: الإسلام فلا يصح صوم الكافر، والعقل ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبى غير المميِّز.
وثالث الشروط النقاء عن الحيض والنفاس، وقبول الوقت للصوم، بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.
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