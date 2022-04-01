خاص| وكيل أول نقابة المهن الموسيقية يكشف تطورات أزمة وليد منصور

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أثارت أنباء تحويل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية جدلا كبيرًا، ولكن كشف المايسترو محمد أبو اليزيد تفاصيل التحقيق وأزمة وليد منصور الأخيرة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة وليد منصور مع نقابة الموسيقيين

منع التعامل مع وليد منصور

قال محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “وليد منصور كان قد دفع جزء من رسوم إحدى الحفلات ولم يدفع باقي المبلغ لذلك أصدرت النقابة بيانها الخاص به، بعد أن طلبناه بباقي المستحقات”.

وأضاف: “وبعد أن صدر البيان من النقابة، سدد وليد منصور باقي المبلغ للنقابة ولكن التحقيق معه بسبب الشاب خالد حيث تواصل المحامي الخاص بالأخير مع النقابة وقال أن له مستحقات عند منظم الحفلات لم يحصل عليها”.

التحقيق مع وليد منصور

وقال البيان التي أصدرته النقابة: “في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والاجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونًا، وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور”.

وتابع البيان: “عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعة ٢٠٢٢/٣/١١ بحديقة فاملي بارك بالتجمع الخامس رغم مطالبته المتكررة ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل… لذلك تقرر.. أولا: منع التعامل شركة تالنت ويحظر على أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية… ثانيًا: تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر حتى التصرف وصدور قرار آخر أو استمرار الوقف”.

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وجاء في البيان أيضًا: “وفي نفس السياق يتم استدعاء المتعهد وليد منصور من نقابة المهن الموسيقية وسؤاله في مخالفته فيما نسب إليه بعدم سداد باقي مستحقات الشاب خالد الجزائري عن حفل بالقاهرة رغم التزام المطرب بكامل التزامه وذلك حسبما ورد بمذكرة تقدم بها وكيله القانوني للنقابة”.

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال المنتج وليد منصور فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «أهل الكهف»، والمقرر طرحه ضمن موسم احتفالات الكريسماس و«رأس السنة» للعام الجاري، وروج للعمل الذي يجمع كوكبة من النجوم.