/689627/رئيس-أوكرانيا-يقيل-مسؤلى-الأمن-القومى-لاتهامهم-بالخيانة-العظمى

قرر الرئيس الأوكرانى إقالة اثنين من كبار المسؤلين داخل الدولة وجاء على حد وصفه أنهما قاما بمخالفة التعليمات وحالة الطوارئ التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه تم عزلهما واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهما.

ويواجه قيادات داخل جهاز الأمن القومى الأوكرانى تهمة الفشل فى أداء مهامهم فى حمياة البلاد والدفاع عنها ضد هجمات الجيش الروسي، وقام الرئيس الأوكرانى بالتحذير لكافة القيادات البعدم التعامل بالطريقة المماثلة حتى لا يتعرضوا لنفس النتائج

ووصف رئيس أوكرانيا المتهمان بالخونة، لافتاً إلى أنهم عكس الأبطال مشيراً إلى أن ما قدموه خلال الفترة الماضية من تخاذل على حد وصفه أمراً غير مقبول، مشدداً على أن هناك عدداً من القيادات واجهوا نفس المصير عقب تقصيرهم فى واجباتهم. وأشار قائلاً: “لا أمتلك الوقت الأن للتعامل مع الخونة، من يتخالف واجبه عليه انتظار هذا المصير، نحن نمر بظروف قاسية، وعلينا جميعاً الالتزام بواجباتنا حيال البلاد”

الحرب الروسية على أوكرانيا

أوضح الرئيس الأوكرانى قائلاً: “لم نترك خائنا، وسيتم التعامل معهم ومعاقبتهم بالتدريج، وعليهم الانتظار” مفضلاً عدم الخوض فى التفاصيل بشأن أسباب إقالة مسؤلى الدفاع القومى داخل أوكرانيا.

كلمة الر ئيس الأوكراني عقب معاقبة المتهمين

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي: “لا مكان للعشوائية، ومن لم يقرر وطنه لم يتمكن من حماية دولتنا، وهؤلاء جميعهم لن يحصلوا على الرتب العسكرية العليا، حتما سيحرمون منها”

وأشار رئيس أوكرانيا، أن الوضع فى البلاد لا يزال صعباً للغاية، مشيراً إلى أن الأوضاع فى دونباس لاتزال متوترة، موضحاً أن روسيا مستمرة فى حشد قواتها لمحاصرة مدن أوكرانية شرق البلاد.

روسيا تتعامل معنا بوحشية

وأكد رئيس أوكرانيا أيضاً، أن القوات الروسية كانت مهتمة جداً بتدمير كل شئ، واصفاً ما حدث بالوحشية، وردا على وعد روسيا بتقليص عملياتها، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي :” لا نصدق أحدا..وبايدن يعده بـ500مليون دولار، مطالبا بحظر رسو السفن الروسية.. زيلينسكي يدعو النرويج لزيادة إمدادات الطاقة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني أيضاً ان أي انسحاب تنفذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو نتيجة عمل المدافعين عنا، وعن محادثات السلام، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ”مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس“.