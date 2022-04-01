/689622/شركة-المترو-تعلن-مواعيد-العمل-أثناء-شهر-رمضان

أعلنت شركة المترو رفع حالة الطوارئ بدء من الغد وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، كما أعلنت أيضاً عن مد ساعات التشغيل لخطوط المترو لتكون الساعة الثانية صباحاً بدلاً من الواحدة صباحاً، على أن يبدأ التشغيل اليومى فى تمام الخامسة صباحاً.

وحددت شركة مترو مواعيد التقاء خطوط القطارات بالخطوط الثالث والثانى فى محطة العتبة الواحدة صباحاً، فضلاً عن موعد التقاء أخر قطار بالخط الأول مع قطار الخط الثانى فى محطة أنور السادات الساعة الواحدة صباحاً.

كما حددت شركة مترو أيضاً موعد تشغيل شبابيك الاشتراكات والتى تبدأ فى السابعة صبحاً وحتى الثالثة عصراً داخل محطات المترو، فضلاً عن تحديد رحلة واحدة لكل قطار فى تمام الخامسة والربع.

توفير الكمامات بأسعار رمزية

وعلى صعيد أخر قامت شركة مترو الانفاق بالاعلان عن توفير الكمامات الطبية بأسعار رمزية عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، وبيعها موضحة أن محطات المترو الثلاثة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية ويومية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون. مشددة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق القرارا ت الاحترازية المقررة ضماناً لسلامة الجميع، وكذلك لعدم التعرض للغرامات المقررة من قبل الشركة.

عقوبات وغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات داخل المترو

وأكدت شركة المترو عن تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، من أجل علاج الحالات المرضية المفاجئة، وذلك بالمجان بالاضافة إلى تقديم الدعم الكامل لأى راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلقى العلاج اللازم.

تطعيم العاملين فى المترو ضد كورونا

وقال وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انه تم الانتهاء تماما من تطعيم جميع العاملين بها بلقاح كورونا، والذي بلغ عددهم سبع آلاف عامل وعاملة، مشيرا إلى أن الشركة لم ترصد أى حالات يشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون بين الركاب، وذلك بفضل قيام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من انتشار كورونا، موضحا أن جميع محطات المترو يتم تطهيرها كل ساعتين تقريبا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مضيفا أنه سيكون هناك غرامات فورية سوف يتم العمل بها تجاه المخالفين للقواعد الاحترازية والتي سوف تبدأ من 50 جنيه إلى 4000 جنيه غرامة.