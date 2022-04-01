/689619/الجيش-الروسي-يعلن-قصف-مستودعات-النفط-على-يد-القوات-الاوكرانية

شهدت إحدى المقاطعات الروسية اليوم هجوماً أوكرانياً على عدد من مستودعات النفط المتواجدة داخل المقاطعة كمخزون استراتيجي للجيش الروسي، وأعلن رئيس مقاطعة بيلجورود عن تعرض المقاطعة لهجوم أوكرانى اليوم عقب تسلل مروحيات تابعة للقوات الأوكرانية لتقصف مستودع للنفط .

وأكد رئيس مقاطعة بيلجورود أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن مروحيتان تابعتان للقوات الأوكرانية تسللا داخل الخطوط الجوية وقد دخلتا على مستوى منخفض ووجهوا ضرباتهم لمستودع النفط، موضحاً أنه قد اندلع حريق هائل جراء القصف أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى صعيد أخر أعلن قائد داخل وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش الروسي وتحديداً الطيران التكتيكي قد تمكن من قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية، مشيراً إلى أن هناك عمليات أخرى قد تم تنفيذها أسفرت عن مقتل 40 شخصاً من أعضاء الفصيلة 57 المتطرفة.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي لافروف أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الأسواق الأسيوية لتقليل استخدام الدولار وتغطى العقوبات غير الشرعية المفروضة عليه، مشدد على أن روسيا سوف تعزز استخدام الروبل الروسى فى معاملاتها التجارية الدولية

وأشار إلى أن روسيا قد لمست تفهما لدى الأوكرانيين للأوضاع الجديدة فى شبه جزيرة القرم واقليم ودونباس، مؤكدا على أنه يجب أن تستمر المحادثات والمفاوضات بين الوفد الروسى والأوكرانى.

وشدد لافروف على أن دول حلف الناتو تريد أن تجعل أوكرانيا جبهة جديدة ضد روسيا، محذرا أن هذا الأمر ترفضه روسيا تماما، موضحاً أن روسيا تعمل على تجاوز الظروف التى نجمت عن العقوبات التى فرضتها الدول الغربية والاتحاد الأوروبى علىنا من خلال تعزيز علاقتنا مع أصدقائنا الحقييقيين، وأكد أيضاً على أن روسيا مستعدة للتعاون التجارى مع الهند، مشيراً إلى أن روسيا تقدر وجهة نظر الهند الموضوية بشأن الأوضاع فى الأراضى الأوكرانية.

عقوبات المجتمع الدولى على روسيا

وتابع أن روسيا تعمل على تجاوز الظروف التى نجمت عن العقوبات التى فرضتها الدول الغربية والاتحاد الأوروبى علىنا من خلال تعزيز علاقتنا مع أصدقائنا الحقييقيين، وأكد على أن روسيا مستعدة للتعاون التجارى مع الهند، مضيفا أن روسيا تقدر وجهة نظر الهند الموضوية بشأن الأوضاع فى الأراضى الأوكرانية.