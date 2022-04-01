/689616/دار-الافتاء-لم-نحدد-بعد-ثبوت-هلال-رمضان-والاعلان-خلال-ساعات

أصدر دار الافتاء المصرية بياناص قال فيه، أنه سيتم اليوم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وتضمن البيان أنه من المقرر الاعلان عن غرة شهر رمضان خلال ساعات من الأن، عقب استطلاع هلال شهر رمضان فلكيا.

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وتضمن البيان أيضاً التشديد على المواطنين بضرورة عدم الانصياع وراء منشورات صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وضرورة الالتزام بالاعلان الرسمي الذى سيتم اصداره من قبل دار الافتاء المصرية، وطالبت أيضاً بعدم الاعلان عن هلول شهر رمضان المبارك قبل التوقيت المعلن من قبل دار الافتاء المصرية.

وحذرت أيضاً خلال البيان من إحداث أية بلبلة بين المواطنين وذلك نتيجة نشر أنباء غير صحيحة عن بداية شهر رمضان المبارك، مطالبين الجميع بالانصياع والالتزام بالمواعيد التى أقرتها الدار للاعلان عن غرة شهر رمضان الكريم.

دار الافتاء تحدد بداية شهر رمضان الكريم

وأِشارت دار الافتاء أن هناك تنسيق بين الدار والمعهد القومى للبحوث الفلكية، وذلك لاستطلاع الهلال بما فيه ثبوت شعبان 30 يوماً وكذلك ثبوت رؤية شهر رمضان المبارك من عدمه.

وأضاف البيان أيضاً أن هناك أكثر من 6 لجان توجهت اليوم لعدد من المحافظات لمتابعة الهلال برفقة وفد من دار الافتاء المصرية وكذلك اللجان الشرعية وعدداً من القيادات التنفيذية داخل تلك المحافظات والتى على رأسها محافظتى “مطروح وأسوان”.

ثبوت هلال رمضان

وتنتظر تلك اللجان غروب الشمس لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، والتى ستتمكن من استلاع الهلال فور غروب الشمس عبر الأجهزة الحديثية وبالعين المجردة أيضاً.

احتفال دار الافتاء المصرية بهلال رمضان

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء اليوم الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويحضر الحفلَ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.