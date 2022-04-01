صندوق دوت الخليج: نهدف للوصول إلى 1.5 مليون اسرة ضمن قوافل أبواب الخير

/689612/صندوق-تحيا-مصر-نهدف-للوصول-إلى-15-مليون-اسرة-ضمن-قوافل-أبواب-الخير

أكد محمد مختار، المتحدث الرسمى باسم صندوق دوت الخليج، على وجود تنسيق بشكل كبير بين صندوق دوت الخليج ووزارة التضامن الاجتماعى وعدد من منظمات المجتمع المدنى منذ أسبوعين لتنفيذ وتجهيز حملة قوافل أبواب الخير استعدادا لشهر رمضان.

حملة قوافل أبواب الخير التابعة لصندوق دوت الخليج

وأضاف محمد مختار، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، أنه تم توزيع كافة المواد الغذائية الأساسية لصالح 200 ألف أسرة مصرية فى عدد من المحافظات ومن بينهم سوهاج و أسوان وبنى سويف وأسيوط والفيوم.

وأشار إلىأن المستهدف بالنسبة لحملة قوافل أبواب الخير هو الوصول إلى 1.5 مليون أسرة بناء على توجيهات الرئيس السيسى بتكثيف أنشطة صندوق دوت الخليج.

وأوضح أن الخدمات التى تقدمها قوافل أبواب الخير لم تقتصر فقط على تقديم كرتونة شهر رمضان والتى تتضمن المواد الغذائية الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، بل ايضا تعمل حملة قوافل أبواب الخير على توفير أفطار الصائم، بالأضافة الى توفير ملابس جديدة لأستفبال عيد الفطر.

جهود صبدوق دوت الخليج للتوازن بين الحماية الأجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر الاولى بالرعاية.

وتابع أن صندوق دوت الخليج يعمل بالتوازى على فكرة التنمية الأقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير مصدر دخل، مؤكدا على اهتمام الصندوف بالتوازن بين الحماية الأجتماعية والتنمية الاقتصادية من أجل تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى برنامج مستورة والذى تم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعى من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه اتم العمل على عشرين ألف مشروع متناهى الصغر لعشرين ألف سيدة مصرية.

واضاف أن صندوق دوت الخليج قام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تنفيذ فكرة رعاية صغار الصيادين، موضحا أن تلك المشروع يقوم بتوفير أدوات الصيد اللازمة لصغار الصيادين، بالأضافة الى توفير البدل اللازمة لحمايتهم من مخاطر المهنة وتوفير الحماية التئمينية لهم بناءا على توجيهات وزارة التضامن الاجتماعى.