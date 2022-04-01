جدة - نرمين السيد - والمقرر عرض البرنامج على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى إلى جانب منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس، كما سيتم اذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.
يناقش برنامج (مسحراتى مصر وحاراتها) موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكل أشكاله بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التى تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية من خلال 30 حلقة يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.
(مسحراتى مصر وحاراتها) من إنتاج المجلس القومى للمرأة ومن أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدى الرشيدى، وتوزيع شريف الوسيمى، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم.
جدير بالذكر أن (مسحراتى مصر وحاراتها) هو استكمال لبرنامج (مسحراتى المحروسة) الذى تم عرضه العام الماضى والذى لاقى استحسان واعجاب شديد من الجمهور، لما يناقشه من قضايا هامه خاصة بالمرأة والأسرة المصرية، وهو ما دفع المجلس الى انتاج مزيد من الحلقات للعرض خلال هذا الشهر الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعام الثانى.. «قومى المرأة» يقدم (مسحراتى مصر) بالتليفزيون والراديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.