للعام الثانى.. «قومى المرأة» يقدم (مسحراتى مصر) بالتليفزيون والراديو

جدة - نرمين السيد - والمقرر عرض البرنامج على مدار أيام شهر رمضان الكريم على شاشات التليفزيون المصرى إلى جانب منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس، كما سيتم اذاعته على محطة البرنامج العام بالراديو.

يناقش برنامج (مسحراتى مصر وحاراتها) موضوعات متنوعة متعلقة بتمكين المرأة والفتاة ونبذ العنف بكل أشكاله بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة التى تخص الأسرة المصرية والمرأة والنهوض بها ودعم مشاركتها الإيجابية فى المجتمع، إلى جانب الدعوة إلى القيم المجتمعية الإيجابية من خلال 30 حلقة يتم تقديمها طوال شهر رمضان الكريم.

(مسحراتى مصر وحاراتها) من إنتاج المجلس القومى للمرأة ومن أشعار الشاعر الكبير جمال بخيت، واداء الفنان مالك، وتلحين مجدى الرشيدى، وتوزيع شريف الوسيمى، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم.

جدير بالذكر أن (مسحراتى مصر وحاراتها) هو استكمال لبرنامج (مسحراتى المحروسة) الذى تم عرضه العام الماضى والذى لاقى استحسان واعجاب شديد من الجمهور، لما يناقشه من قضايا هامه خاصة بالمرأة والأسرة المصرية، وهو ما دفع المجلس الى انتاج مزيد من الحلقات للعرض خلال هذا الشهر الكريم.