جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الداخلية فى الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة واستقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.





يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية تُشارك فى الاحتفال بيوم اليتيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.