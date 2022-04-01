/689624/خاص-موعد-التحقيق-مع-منظم-الحفلات-وليد-منصور-وهذا-هو-السبب-الحقيقي-وراء-الأزمة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية أمس الخميس، بيان بمنع التعامل مع شركة تالنت التي يرأسها منظم الحفلات والمنتج وليد منصور وذلك في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والإجتماعية.

دوت الخليج يكشف موعد التحقيق مع وليد منصور

موعد التحقيق مع وليد منصور

كشف المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ دوت الخليج موعد التحقيق مع المنتج وليد منصور والمقرر له يوم 10 إبريل المقبل الموافق له يوم الأحد، وذلك بعد البيان الصادر من النقابة.

وأضاف وكيل نقابة الموسيقيين: “التحقيق ليس بسبب عدم تحصيله باقي رسوم إحدى الحفلات، ولكن محامي الشاب خالد أرسل للنقابة شكوي تفيد بأن المطرب يطالب بباقي مستحقاته من منظم الحفلات الذي نفى الأمر والتحقيق لسماع أقوال وإفادة وليد منصور”.

نقابة المهن الموسيقية ووليد منصور

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: “في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ علي حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والإجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونآ وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعه ٢٠٢٢/٣/١١ بحديقة فاملي بارك بالتجمع بالقاهره.

وأضاف البيان: رغم مطالبته المتكرره ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل.. أولا منع التعامل شركة تالنت ويحظر علي أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية.. ثانيآ تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر حتي التصرف وصدور قرار آخر أو إستمرار الوقف.

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واستكمل: كما يتم استدعاء المتعهد وليد منصور من قبل النقابة وسؤاله في مخالفته فيما نسب إليه بعدم سداد باقي مستحقات الشاب خالد الجزائري عن حفل بالقاهره رغم التزام المطرب بكامل التزامه وذلك حسبما ورد بمذكره تقدم بها وكيله القانوني للنقابه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور كانت أغنية “في الا لا لا” الذي يتعاون فيها مع المطربة ساندي وتم طرحها في الأيام القليلة الماضية، ومن ناحية السينما يستعد لطرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “أهل الكهف” ويضم كوكبة كبيرة من النجوم.