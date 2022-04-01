أوشكت أولى حلقات مسلسلات وبرامج السباق الرمضاني على البدء، والذي من المقرر أن يكون ملئ بالدراما والموضوعات الاجتماعية والسياسية الوطنية الدسمة، وسنشاهد كل هذا على عدد من القنوات التليفزيونية، من ضمنها Mbc مصر.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 mbc مصر

في السطور التالية يرصد دوت الخليج مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2022 على قناة Mbc مصر.

مسلسل المداح 2

يعرض مسلسل «المداح 2» يوميًا طوال شهر رمضان 2022 على قناة «Mbc مصر» في تمام الساعة الثامنة 8 مساءً.

مسلسل «المداح 2» من بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وحمل برومو مسلسل المداح 2 الذي يحمل اسم أسطورة الوادي العديد من مشاهد التشويق والرعب التي تحبس الأنفاس، حيث ظهرت أحداث خارقة للطبيعة.

كما ظهر في الإعلان حمادة هلال يقدم مقطوعة مدح في زفاف شخصية أخيه الأصغر الذي يجسده هادي خفاجة، والشخصية التي تقدمها هايدي رفعت.

مسلسل «مين قال»

فيما يُعرض مسلسل «مين قال» يوميًا في تمام الساعة التاسعة 9 مساءً، ومن المتوقع أن يلاقي ردود فعل إيجابية ويحقق نجاحًا ساحقًا.

يشارك في بطولة مسلسل «مين قال» الفنان السوري جمال سليمان، نادين، ومجموعة من الوجوه الشابة منهم أحمد داش، وديانا هشام، إلهام صفي الدين،أميرة أديب، سيناريو مجدي أمين، ومن إخراج نادين خان.

قالت نادين خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» أن المسلسل هو اجتماعي بس مش كوميدي وانا بحب الحاجات الايت وهي لما بتتعمل صح بنحتاج الايت كوميدي واحيانا بنبقى محتاجين حاجات فيها رسالة واحيانا تانية بنحتاج حاجات تبسط الناس.

مسلسل «وسط البلد»

وتواصل قناة MBC مصر، عرض الحلقات اليومية لمسلسل «وسط البلد»، خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة الحادية عشر 11 مساءً وهو ينتمي لنوعية مسلسلات الـ «سوب أوبرا».

يشارك في بطولته، سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، فضلًا عن مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون، وقد أشرف على التأليف ورشة الكاتب أمين جمال، ويتولى المخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المخرجين زياد الوشاحى ومحمد أسامة، والمسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.

هذا فضلًا عن برنامج «كلام الناس» من تقديم المذيعة ياسمين عز في تمام الساعة العاشرة مساءً 10، ومسرح مصر للفنان أشرف عبد الباقي في تمام السابعة مساءً.

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