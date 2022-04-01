جدة - نرمين السيد - وذلك حرصا من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم الخدمة البديلة مع استمرار أعمال التطوير لنظم الإشارات وتجديدات السكة ببرج الشمال المرحلة الثالثة. والحركة ستكون كالتالى: قطار 949/948 مختلط المنصورة/ القاهرة والعكس بتركيب لا يزيد عن عدد 10 عربات جدوله السابق من القاهرة. قطار 957/944 مختلط الزقازيق / القاهرة والعكس بتركيب لا يزيد على عدد 10 عربات جدوله السابق من القاهرة. قطار 539/530 ركاب منوف / القاهرة / الزيات بنفس التركيب والجدول السابق. إعادة تشغيل الحلقه الترددية بين القاهرة وشبرا الخيمة، لنقل الركاب من وإلى محطتى القاهرة وشبرا الخيمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: إعادة قيام ووصول بعض قطارات بحرى من محطة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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