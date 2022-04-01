محافظ الجيزة يشهد احتفالية يوم اليتيم بحديقة البحر الأعظم (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد اليوم أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالية يوم اليتيم والتى نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بحديقة البحر الأعظم بحى جنوب، بحضور 50 طفلا، حيث تم تنظيم برنامج ترفيهى للأطفال وتوزيع مساعدات مالية.





فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا خاصة من الأيتام. وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة مع الجهاز التنفيذى فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة الأيتام والأرامل ومحدودى الدخل، كما وجه الشكر لكل من يساهم فى رسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام وعائلاتهم. و أعرب محافظ الجيزة عن سعادته بحضور تلك الاحتفالية حاملاً لهم شعور الود والمحبة والاحترام، مؤكدا أن محافظة الجيزة بأكملها هى أسرة كبيرة لهم تقف خلفهم و تساندهم وتدعمهم فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

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